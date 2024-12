Lazio, Marusic: "Ko pesantissimo, serve solo dimenticare e pensare già al Lecce"

Il difensore della Lazio Adam Marusic ha parlato a Lazio Style Channel dopo il pesantissimo ko per 6-0 contro l'Inter all'Olimpico nel posticipo della 16^ giornata di Serie A. Queste le parole del difensore:

“Abbiamo perso 6-0 in casa, è molto pesante, tutto quanto fatto finora lo abbiamo fatto bene, purtroppo ieri è andata così, abbiamo giocato bene i primi 40 minuti poi è andata così. Dobbiamo analizzare la partita, vedere dove abbiamo sbagliato e provare a migliorare questi momenti in cui abbiamo sbagliato e guardare avanti con il Lecce. Un giocatore sia che vinca sia che perda deve andare avanti, anche un anno fa avevamo perso. In questo periodo siamo migliorati e cresciuti. Questa è una sconfitta pesantissima ma dobbiamo continuare a lavorare. Da oggi dobbiamo pensare già al Lecce, questo è il calcio e dobbiamo dimenticare questa partita, concentrandosi subito sulla prossima", ha detto Marusic.

Gli obiettivi della Lazio non cambiano?

"No no, non cambiano sicuramente, dobbiamo dare tutto e crescere ancora. Spero per i ragazzi che stanno male, Patric e Gigot, che possano tornare perché sono importanti per noi".