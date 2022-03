Lazio, Milinkovic-Savic è da big europea: il PSG pronto, anche la Juve osserva

Rinnovo o addio: la situazione di Sergej Milinkovic-Savic è abbastanza chiara in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo, che ha totalizzato 8 gol e 8 assist in stagione, ha dimostrato di essere ormai nella fase migliore della sua carriera e il momento di spiccare il volo verso una big europea sembra maturo: il PSG di Leonardo prepara l’offerta (intanto ieri il serbo era a Parigi, anche se 'solo' da turista), rivela il Tempo, mentre il Manchester United tentenna (nonostante l'addio ormai scontato di Pogba, ndr). Secondo il quotidiano romano, anche la Juve è pronta: la richiesta è di 80 milioni, scesa ma non di molto rispetto alla pretesa a tre cifre di Lotito che risale a qualche anno fa.