FOTO - Milinkovic-Savic a Parigi, ma il mercato non c'entra. Ha visitato il Louvre

Le voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic non accennano a placarsi e la gira parigina che il serbo si è concesso nelle ultime ore non aiuteranno: il centrocampista della Lazio è stato infatti a Parigi, seppur in veste chiaramente da turista (nella foto esclusiva di TMW è stato 'pizzicato' in visita al Louvre, ndr).