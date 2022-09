Lazio, Milinkovic-Savic è unico per gol e assist ma le big continuano a snobbarlo

vedi letture

Solo Kevin De Bruyne ha fatto meglio di Sergej Milinkovic-Savic in zona gol tra i centrocampisti nei top 5 campionati europei, ma questo non gli ha comunque permesso di spiccare il volo verso squadre in lotta per la vittoria della Champions come il collega belga del Manchester City. Il serbo ha segnato ben 20 gol con 23 assist (De Bruyne ne ha segnati 22 con 26 passaggi decisivi), ma la richiesta effettuata da Lotito per il suo cartellino è sempre stata ritenuta eccessiva da qualsiasi squadra interessata. Gli 80 milioni richiesti dal patron biancoceleste, hanno allontanato club ricchissimi come il PSG ma anche il Manchester United che per anni ha seguito il "Sergente" senza mai affondare il colpo. Anche le valutazioni che all'estero vengono fatte sul calcio non l'hanno aiutato, oltre al suo rendimento in Europa League, al di sotto delle aspettative quando si entra nella fase calda della competizione. Il Corriere della Sera, parlando del centrocampista di Sarri, sintetizza così: "Milinkovic è unico (ma un po' snobbato)".