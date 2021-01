Lazio, Milinkovic-Savic: "Vittoria importante che dà motivazione per il derby"

La Lazio batte il Parma e conquista 3 punti importanti non solo per la classifica, ma anche per il morale. Ne è convinto Sergej Milinkovic-Savic, autore dell'assist per il raddoppio di Caicedo che, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la propria soddisfazione: "Serviva questa vittoria perchè abbiamo perso tanti punti e ora cercheremo di vincere ogni partita che arriva. Siamo sempre andati avanti e poi crollati nel secondo tempo. Dobbiamo crescere nella mentalità e chiudere prima le partite", ha confessato il centrocampista.

Il modo migliore per arrivare al derby?

"Questa partita vale tanto e ci dà una motivazione in più in vista del derby"

Ti piace questo ruolo da assist man?

"Io faccio quello che devo fare per far vincere la squadra, poi se segno o faccio assist non importa molto"