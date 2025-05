Lazio, nel mirino Junior Firpo per la fascia sinistra. Resta viva anche l'ipotesi Tchatchoua

Ci sarà tanto movimento nel pacchetto di esterni a disposizione di Baroni in estate stando a quanto rivela oggi Il Tempo. Tra i nomi monitorati con maggiore interesse da Fabiani, c’è quello di Junior Firpo, esterno mancino classe 1996 attualmente in forza al Leeds United ma con un passato importante tra Barcellona e Betis Siviglia. Potrebbe essere lui dunque uno dei rinforzi del mercato estivo per la Lazio.

Giovedì scorso a Formello si è svolto un primo incontro esplorativo tra il club capitolino e gli agenti del calciatore, che fanno parte della scuderia You First, la stessa che rappresenta anche Luis Alberto.

L’operazione non sarà semplice, sottolinea il quotidiano romano: su Firpo c’è concorrenza. Il suo profilo, infatti, piace anche in Serie A al Milan e, all’estero, all’Atletico Madrid. Esperienza internazionale, spinta offensiva e capacità di adattamento in più moduli rendono il giocatore un elemento appetibile per diversi top club europei. La Lazio, comunque, si muove anche su altri fronti: resta viva l’ipotesi Jackson Tchatchoua del Verona, esterno belga con caratteristiche fisiche e tattiche molto apprezzate da chi a Formello sta pianificando la prossima rosa. Gli ottimi rapporti con il Verona potrebbero facilitare l'operazione, considerato il viavai delle ultime sessioni di mercato.