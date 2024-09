Lazio, Noslin a segno dopo l'espulsione in Europa: "Sono felice, volevo riscattarmi"

Gol e vittoria, per dimenticare l'Europa. Tijjani Noslin, reduce dall'espulsione in Europa League, si è fatto perdonare dai tifosi della Lazio, segnando il terzo gol dei biancocelesti nel 3-2 rifilato al Torino in trasferta.

Nel post partita, l'ex attaccante dell'Hellas ha raccontato le sue sensazioni a Lazio Style Channel: "Sono molto felice per il gol, abbiamo fatto una buona partita, ringrazio il mister per aver creduto in me, avevo voglia di riscatto dopo mercoledì. L’importante è che vinca la Lazio ma sto lavorando per aiutare la squadra. Questo gol è per me stesso. Una parola in italiano? Sto studiando per parlare italiano, piano piano parlerò italiano”.

Sulla partita di Noslin ha parlato anche, sempre ai media ufficiali del club, il tecnico Marco Baroni: "Tj deve stare tranquillo. Lui è salito di livello in modo importante, la Lazio è una piazza prestigiosa. Deve essere leggero, le responsabilità sono mie, loro devono essere lanciati. Hanno un percorso diverso rispetto a Dia che ha giocato nei tre campionati più importanti d'Europa. Devono avere tempo di sbagliare e io devo dargli fiducia e serenità, serve solo questo".