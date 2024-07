Lazio, obiettivo Shpendi per l'attacco: il bomber del Cesena piace a diverse squadre di A

La Lazio continua a essere molto attiva per il mercato dei giovani di prospettiva e per i colpi del futuro si guarda nelle serie minori: Gabriele Artistico, ormai chiuso e pronto ad andare in prestito, non sarebbe l'unico nella lista. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il club laziale avrebbe messo nel mirino anche Cristian Shpendi, bomber del Cesena e fratello di Stiven Shpendi dell'Empoli (classe 2001).

Su di lui ci sarebbero diverse squadre di Serie A, tra cui anche Fiorentina e Torino. Nell'ultima stagione, vissuta in Serie C, il centravanti albanese classe 2003 ha messo 22 gol e 6 assist in 35 partite giocate raggiungendo la promozione in Serie B. Il ds bianconero Fabio Artico aspetta eventuali proposte nei prossimi giorni per il suo gioiello.

I biancocelesti sono una delle squadre più attive di questi primi giorni di mercato: dopo Noslin è arrivato Tchaouna, poi Cristo Muñoz dal Barcellona e infine il classe 2003 brasiliano Filipe Bordon, riscattato dopo una ottima annata in Primavera. Il prossimo dovrebbe essere Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista della nazionale nigeriana sta per firmare con i biancocelesti e diventare così il quarto rinforzo per Marco Baroni in vista della nuova stagione, che sta cedendo Marcos Antonio per fargli posto.