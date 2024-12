Lazio, occhi in casa Boca per il futuro della porta: piace il 2002 Leandro Brey

Ivan Provedel rappresenta il presente della Lazio per quanto riguarda il ruolo dell'estremo difensore, ma in proiezione futura il club capitolino si sta guardando attorno. Nonostante in rosa sia già presente il classe 2001 Christos Mandas i rumors di mercato di questi giorni vogliono i biancocelesti interessati ad un altro giovanissimo talento della porta.

Si tratta, stando a quanto riportato da Il Messaggero di Leandro Brey, classe 2002 del Boca Juniors che in stagione ha già messo a referto 21 presenze alternandosi fra i pali degli Xeneizes con l'ex Sampdoria, Manchester United e Venezia Sergio Romero.