Lazio, offerti Jovetic e Ribery. Freddezza sul montenegrino, no all'ex Bayern

Oltre ai nomi già noti (Brandt e Felipe Anderson su tutti), negli ultimi giorni sono stati proposte due nuove candidature alla Lazio, alla ricerca di esterni da regalare a Sarri per il suo 4-3-3: si tratta, come riferisce oggi il Corriere di Roma, di Stevan Jovetic e Franck Ribery, entrambi attualmente senza contratto. Il montenegrino - spiega il quotidiano - è una possibilità ma non concreta, mentre il francese al momento non viene preso in considerazione.