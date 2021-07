Lazio, oggi incontro Luis Alberto-Tare: se il Mago si scusa raggiungerà i compagni in ritiro

Oggi Luis Alberto è atteso a Roma, una settimana dopo non aver rispoto alla convocazione per il raduno di Formello. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in giornata si presenterà dal direttore sportivo Tare, un faccia a facia per spiegare il suo comportamento. Il club ribadirà il proprio disappunto e infliggerà allo spagnolo una multa salatissima. In questi giorni si è parlato di una rottura fra la Lazio e il Mago, ma ora ci sono sengali per ricomporre il caso. Se arriveranno le scude, Luis Alberto, dopo aver effettuato le visite mediche, potrà raggiungere i compagni ad Auronzo.