Lazio, Pedro cerca i gol per la Champions e per il rinnovo: il club ci pensa. I dettagli

Futuro ancora incerto per Pedro. Elemento di grande qualità e di esperienza, l'attaccante spagnolo andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Arrivato in biancoceleste nel 2021 dopo un anno alla Roma, l'ex Barcellona ha saputo guadagnarsi un posto nel cuore dei tifosi a suon di prestazioni e di reti. E la doppia partita adesso si gioca sia sul terreno di gioco, sia fuori. In campo ovviamente c'è la voglia di trascinare la squadra verso la qualificazione alla prossima Champions League oltre ad andare avanti in Europa League.

La situazione

Il club, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di prolungare l'esperienza del giocatore a Roma ancora per una stagione. Si tratterebbe infatti di un rinnovo annuale alle stesse cifre di adesso. Pedro infatti guadagna 2,5 milioni di euro a stagione bonus comprese e queste cifre, in caso di firma, non verrebbe minimamente toccate.

I numeri

Nella sua esperienza con la maglia della Lazio, Pedro ha totalizzato 30 reti in 166 partite fra le varie competizioni. Quest'anno ha già raggiunto la doppia cifra con sei reti in Serie A e quattro in Europa League nelle 34 occasioni che, fra campionato e coppe, mister Baroni gli ha concesso. Adesso si tratta solo di capire se si potrà ancora andare avanti insieme.