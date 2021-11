Lazio, per Immobile dovrebbe trattarsi di stiramento. Niente Juve, oggi i tempi saranno più chiari

In casa Lazio tutta l'attenzione si è inevitabilmente spostata sulle condizioni di Ciro Immobile, da ieri a Formello. Ha iniziato la full immersion fisioterapica per guarire dall’infortunio che gli ha negato l’Italia e gli negherà come minimo Lazio-Juve: edema vasto al polpaccio sinistro. Al 99% è uno stiramento, manca l’ultimo controllo per certificarlo. Gli esami di martedì hanno permesso di individuare il versamento di sangue nel muscolo, nasconde l’entità della lesione. Solo i controlli svolti dopo due-tre giorni permettono di quantificarla fissando i tempi di rientro, scrive oggi il Corriere dello Sport.