Lazio, possibile spazio per Correa col Twente. Ma l'argentino aspetta notizie dall'Inter

La Lazio di Maurizio Sarri oggi affronterà il Twente, formazione di Eredivisie che inizierà il campionato tra una settimana e che pochi giorni fa ha perso in amichevole contro un’altra protagonista della nostra Serie A, il neopromosso Venezia. Al momento non ci sono test programmati per la prossima settimana - sottolinea il Corriere di Roma - e per questo Sarri ha intenzione di aumentare il minutaggio di quello che ritiene il blocco dei titolari: non più 45, ma almeno 60. Ci sarà probabilmente spazio anche per Correa: ci fossero state trattative avanzate l’argentino sarebbe stato risparmiato, ma il Tucu attende segnali più dall’Inter che dalla Premier League e nel frattempo resta a disposizione di Sarri. L’allenatore chiuderà il secondo ritiro senza i rinforzi chiesti, con la speranza che il ritorno a Formello la prossima settimana gli consegni qualche carta in più da giocarsi, che passa necessariamente dalla cessione di Correa o di qualche altro pezzo pregiato, per via dell’indice di liquidità.