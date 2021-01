Lazio, problemi di lista se parte Vavro: Tuia idea last minute per aiutare Inzaghi

Nel caso in cui la Lazio dovesse cedere Vavro nel corso di questo mese di gennaio, per accogliere un giocatore come Sokratis dovrebbe far spazio cedendo un altro calciatore over oppure lasciar perdere il greco e puntare su un U22 come da regolamento per le liste. L'altra strada potrebbe portare all'inserimento di un calciatore cresciuto nel vivaio e per questo un possibile obiettivo potrebbe essere Tuia del Benevento, che ha esordito sotto la guida di Delio Rossi in biancoceleste e venne mollato due anni fa dalla Salernitana di Lotito. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.