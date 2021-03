Lazio, ricordi Pedro Neto? Raul Moro non deve diventare lo stesso rimpianto

In principio fu Pedro Neto, il giovane non valorizzato a Formello che ora sta facendo le fortune del Wolverhampton. Fin da scomodare addirittura Liam Gallagher, storico ex frontman degli Oasis, a chiedere a Guardiola, tramite Twitter, di portarlo al Manchester City: "Forza Pep, andiamo a prenderlo". Il 21enne portoghese, pagato insieme a Bruno Jordao 25 milioni nel 2017 e rivenduto a 20 nel 2019, è un grande rimpianto per la Lazio e i suoi tifosi, che ora chiedono a gran voce (e sperano) che non venga commesso lo stesso errore con Raul Moro. Sbagliare una volta, può capitare. Farlo due volte, diventerebbe un problema.

Lo spagnolo, classe 2002, è arrivato dal Barcellona nel 2019 per 6 milioni di euro e si sta mettendo in luce con la Primavera: quest'anno su 11 presenze ha realizzato 10 gol e 2 assist. Esterno dal baricentro molto basso (169 cm), tutto mancino, ha anche esordito con la prima squadra di Inzaghi lo scorso 20 luglio in casa della Juventus. Poi, solo panchine o tribune. Partito fortissimo con i pari età, ha subito una frenata a ridosso di Capodanno, quando un infortunio muscolare l'ha tenuto ai box per parecchie settimane. Mercoledì si è ripreso le luci della ribalta, brillando nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera in casa dell'Inter con una doppietta.

A Raul Moro però lo scenario dei baby comincia ad andare stretto: sogna di avere più spazio anche con i grandi. E il suo entourage più volte ha esternato la propria insofferenza a riguardo. "Se Inzaghi o la società non lo vogliono, abbiamo dei top club interessati a lui”, aveva tuonato l'agente Junior Minguella a LaLaziosiamonoi.it. Detto che il momento a Formello è delicato, che a livello tattico è di difficile collocazione nel 3-5-2 di Inzaghi e che in attacco gli slot sono molto intasati, la Lazio deve comunque trovare il modo di valorizzare il talentuoso spagnolo Che in questa finale di stagione dovrà condurre la Primavera alla salvezza, ma già dalla prossima spera di fare il grande salto.