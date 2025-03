TMW Lazio, Romagnoli: "Due obiettivi, cerchiamo di arrivare in fondo su entrambi i fronti"

"E' importante però è più importante quello di Gustav". Sorride Alessio Romagnoli al termine del match vinto contro il Viktoria Plzen. Il difensore della Lazio ha così parlato in zona mista dopo il 2-1 della Doosan Arena: "E' una bella vittoria, ci abbiamo creduto fino alla fine. Non era facile in dieci, poi in nove...Siamo stati bravi, abbiamo fatto una bella partita, tosta e difficile su un campo veramente brutto contro una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà. Era importante portarla casa, ora vediamo la settimana prossima".

Hai baciato lo stemma al gol.

"Baciare lo stemma è un’espressione di amore verso questa squadra. L'ho sempre tirata. È sempre un’emozione scendere in campo con questa maglia".

Cosa è cambiato in questo gruppo rispetto agli anni scorsi?

"La voglia fa tutto, avevamo voglia di vincere. Questo gruppo ha tanta voglia e tanta qualità e penso che lo stiamo dimostrando. Ci sono tante partite e cerchiamo di fare il nostro massimo".

Quanto c'è del campo di gioco sulle difficoltà di stasera?

"Il campo era veramente brutto, non so come facciano a dare il permesso e l’agibilità a giocare questo tipo di partite su un terreno del genere. Però l'importante che è andata".

Che dobbiamo aspettarci da questa Lazio?

"È ancora lunga, abbiamo due obiettivi e cerchiamo di arrivare in fondo su entrambi i fronti".

Quanto è importante avere dei tifosi del genere?

"Li abbiamo fatti divertire dai. Li ringraziamo".