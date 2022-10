Lazio, Romagnoli: "Grande prestazione, adesso ci divertiamo. Conserverò la maglia di oggi"

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a DAZN al termine della gara contro lo Spezia, nella quale ha segnato la prima rete con la maglia biancoceleste: "L'ho tenuta, è la maglia più importante che ho. L'ho cambiata tra primo e secondo tempo per dare la seconda ai tifosi che anche oggi erano tantissimi".

Te lo immaginavi così?

"Bello o brutto, l'importante era che entrasse. Oggi è stata una grande prova da parte di tutti, ce la godiamo".

State migliorando?

"Lavoriamo ogni giorno per fare meglio, i miglioramenti si vedono ma il campionato è lungo e non sarà facile qualificarci in Europa League. Adesso ci divertiamo".

Quanto ti piace segnare?

"Mi piace segnare ma ne faccio pochi, devo impegnarmi per farne di più".

La Curva Sud intitolata a Maestrelli?

"Ricordiamo un grande mister e una grande persona. Credo sia giusto dedicargli la curva"