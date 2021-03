Lazio, sarà ancora Inzaghi il tecnico la prossima stagione? Lotito intanto sonda Gotti e Mihajlovic

In casa Lazio resta ancora aperto un interrogativo. Sarà ancora Simone Inzaghi il tecnico biancoceleste per la prossima stagione? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il rinnovo del tecnico è pronto da tempo, ma entrambe le parti non sembrano così entusiaste di firmare. Lotito ha già consultato i possibili sostituti: uno è Luca Gotti dell'Udinese, l'altro è Sinisa Mihajlovic, un nome sempre eleggibile in casa Lazio nonostante i dissidi passati con il ds Tare.