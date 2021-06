Lazio, Sarri ha chiesto cinque titolari. Tare ha in lista Nandez, Ilicic e Borrè

vedi letture

Argomento mercato toccato con frequenza lungo vertice che si è tenuto ieri sera a Formello tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il club romano è al momento fermo, non ha ancora perfezionato alcun acquisto. Ad eccezione di quello del giovane serbo Dimitrije Kamenovic (classe 2000). Verrà buono, ma secondo la Gazzetta dello Sport Sarri ha chiesto che gli siano assicurati cinque titolari: due terzini, un centrocampista, un attaccante esterno e una punta centrale. Elementi ritenuti indispensabili per portare a Roma il suo 4-3-3. I nomi sul taccuino di Tare sono quelli di Hysaj, Lykogiannis e Maksimovic per la difesa, Nandez e Thorsby per il centrocampo, Ilicic e Borré per l’attacco: non tutti vanno a genio al trainer napoletano.