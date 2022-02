Lazio, Sarri: "Il Porto sarebbe competitivo anche in Serie A. Ma rimontare non è impossibile"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Porto, elogiando la squadra di Sergio Conceicao: "È una squadra forte, che sarebbe competitiva anche nel campionato italiano. Non è un caso che stia facendo benissimo nel proprio campionato. La partita d’andata ci ha detto che sarà difficile, la partita d’andata però ci ha detto anche che non sarà impossibile".