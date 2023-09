Lazio, Sarri: "La società ci ha chiesto di non commentare la gara con la Juve, mi ci attengo"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dell'ultima gara della Juventus. O meglio, non ne ha parlato, come richiesto dal club: "La società ci ha chiesto di non commentare la partita e ci siamo attenuti. La Champions è un’altra storia. È la manifestazione del club più importante al mondo. Deve essere un onore e un piacere esserci dentro e lottare su ogni singola palla".