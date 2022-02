Lazio, Sarri: "Potevamo chiudere il match già nel primo tempo. Lazzari? Segnali importanti"

Queste le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Lazio Style Channel dopo il successo sulla Fiorentina: "Non solo è la prima volta che vinco a Firenze, ma qui ci ho lasciato anche uno scudetto. La nostra squadra è in crescita da diverso tempo, poi gli addetti ai lavori lo riconoscono solo se arrivano i risultati. Erano due settimane che ci allenavamo ad alto livello, potevamo chiudere la gara già nel primo tempo e abbiamo creato molto. Siamo più sciolti. Lazzari? Ha lanciato dei messaggi che non potevo ignorare, si è allenato con grande applicazione e non potevo non raccogliere questi messaggi. Loro attaccavano spesso lo spazio alle spalle del nostro difensore esterno, quindi i nostri centrali dovevano uscire all’esterno. Ecco perché ci serviva un vertice basso come Leiva per coprire meglio. Mi è piaciuto anche chi stava in panchina ed è entrato bene. Stasera abbiamo espresso qualità, tatticamente siamo stati bravi. Ora ci sono tutte partite complicate, faremo tutte trasferte belle toste, ora ne abbiamo un’altra in una competizione che come formula è discutibile. Io sono innamorato della Coppa di Inghilterra, di un fascino unico. La Coppa Italia non so come fanno il sorteggio per le teste di serie".