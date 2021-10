Lazio, Sarri su Immobile: "Non sta male. La sensazione è che si sia fermato in tempo"

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sfida vinta contro la Lokomotiv Mosca, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato di Ciro Immobile, uscito a 41' del primo tempo per problemi fisici. Parole rassicuranti da parte dell'allenatore: "Non sta male, la sua sensazione è che si è fermato in tempo. Sperioamo sia un risentimento tendineo e non muscolare".