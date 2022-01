Lazio, Sarri su Romero: "L'ho messo dentro per premiarlo. Sta crescendo tatticamente"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato di Luka Romero, entrato in campo negli ultimi minuti della partita contro la Salernitana al posto di Zaccagni: "È un ragazzo in crescita, l'ho messo dentro per premiarlo per quello che sta facendo in allenamento dove si applica moltissimo. Sta progredendo dal punto di vista tattico, è giovanissimo ma stiamo cercando di farlo crescere anche dal punto di vista della forza. Abbiamo fatto un programma apposta per lui per renderlo non solo rapido e brillante ma con uno strappo in più".