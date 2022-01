Lazio, Sarri vuole volti nuovi a centrocampo. Allan e Vecino sono i primi obiettivi

Matias Vecino e Allan nel mirino della Lazio: Sarri li ha già allenati e vorrebbe dei rinforzi a centrocampo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il primo è in uscita dall'Inter visto che il suo contratto scade a giugno. Il mister lo ha allenato ai tempi di Empoli e lo riaccoglierebbe volentieri. Per quello che riguarda il brasiliano, con passaporto portoghese, l'Everton è disponibile a cederlo in prestito per sei mesi e ci sarebbe stata, sempre secondo il quotidiano, una telefonata tra il giocatore e il tecnico.