Lazio senza Immobile con la Juve, Sarri studia le alternative: Pedro o Zaccagni alla Mertens

A meno di un miracoloso recupero, la Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile, out con la nazionale e pure con i biancocelesti, alla ripresa del campionato. Non in una partita qualsiasi, perché per la prima volta dalla separazione Maurizio Sarri si troverà di fronte la Juventus. Nell'emergenza più complicata, quella che lo porta a cercare soluzioni alternative al suo bomber principe.

Non c'è solo Muriqi. Rosa alla mano, la scelta più logica sarebbe puntare sul centravanti kosovaro, mai entusiasmante dal suo approdo nella Capitale. Così, secondo Il Tempo, l'allenatore toscano valutando due soluzionio diverse: Pedo o Mattia Zaccagni in versione falso nove, come Mertens nel suo Napoli.