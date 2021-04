Lazio senza Inzaghi, il vice Farris: "La cosa più importante è che lui e la famiglia stiano bene"

Con Simone Inzaghi in quarantena a casa perché positivo al Covid, domani toccherà al suo vice Massimiliano Farris guidare la Lazio a Verona. Alla vigilia del match, ecco le sue dichiarazioni a Lazio Style Channel in merito allo stato di salute della squadra: "È stata una settimana particolare, abbiamo saputo della positività di mister Inzaghi. La cosa più importante è che lui e la famiglia stiano bene. Anche la squadra sta bene, i dati hanno evidenziato che abbiamo lavorato con grande intensità. Siamo molto duttili, è un vantaggio avere giocatori che possano giocare in più ruoli come Marusic".

