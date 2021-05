Lazio sotto di un gol a Sassuolo e anche senza Correa: l'argentino si fa male, dentro Fares

Sotto di un gol in casa del Sassuolo, la Lazio perde anche uno dei suoi uomini migliori nell'attacco odierno: Joaquin Correa, infatti, si è dovuto fermare a causa di un infortunio. Fuori dopo 18' il Tucu, sostituito da Fares. Notizie non buone per la Roma, che in questo momento sarebbe fuori da qualsiasi competizione europea.