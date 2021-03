Lazio, Strakosha non si è allenato. Marusic torna in gruppo a pieno regime

vedi letture

Report dell'allenamento in casa Lazio: al termine di un'attivazione muscolare, seguita da un torello a massimo due tocchi, la squadra ha effettuato una serie di scatti allunghi agli ordini del Prof. Ripert, per poi concludere la seduta con un'ampia fase tattica in vista della partita in trasferta contro la Juventus, in programma sabato alle ore 20:45. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura e la partenza per il Piemonte. Non si è allenato Strakosha, mentre Marusic, che ieri ha fatto differenziato, ha svolto la seduta a pieno regime. Out sempre Luiz Felipe e Lazzari.