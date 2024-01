Lazio, su Kamada piomba il Galatasaray. Giapponese poco convinto, Lotito chiede 10 milioni

Sei mesi difficili con la maglia della Lazio per Daichi Kamada, su cui inevitabilmente tornano le voci di mercato. Sul centrocampista giapponese è forte l’interesse del Galatasaray che ha allacciato contatti con l’entourage del giocatore e anche con la Lazio, stando a quanto rivela oggi LaLazioSiamoNoi.it.

La chiave tattica per convincere il giapponese: in Turchia sarebbe nuovamente trequartista

Allo stato attuale Kamada sta giocando poco, non s’è integrato nel sistema tattico di Sarri, mentre il Galatasaray lo vorrebbe come trequartista, suo ruolo naturale, visto che la squadra di Okan Buruk gioca con il 4-2-3-1. In ogni caso Kamada preferirebbe aspettare offerte da campionati più competitivi, non appare convintissimo di approdare in Turchia, ma i dirigenti del Galatasaray sanno lavorando alla persuasione del giapponese.

Dieci milioni la richiesta di Lotito, troppi per il Galatasaray

La Lazio per lasciar partire subito il giapponese ha chiesto circa dieci milioni, troppi per i giallorossi di Istanbul che vorrebbero spendere non più di 5-6 milioni per un calciatore che a giugno potrà liberarsi a parametro zero. Anche perché, per convincere Kamada, i turchi sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio superiore a quello che il giapponese percepisce a Roma, sembra superiore ai 4 milioni di euro.