Lazio-Torino, il commento del Corsera: "La Serie A ignora leggi e buon senso"

“La Lega di A ignora le leggi e il buon senso”. Il Corriere della Sera commenta così la vicenda di Lazio-Torino, gara non disputata e che sicuramente sarà rinviata a livello giudiziario nonostante da via Rossellini non si sia deciso in questa direzione: “La Lega di Serie A - si legge sulle pagine del quotidiano milanese - ha avuto un guizzo di fantasia: da oggi in poi vuole il calcio a 7, quello dei tornei dei bar. […] La Lega, in sostanza, ha invitato il Torino a violare una disposizione dell’autorità sanitaria. Che poi, legge a parte, sarebbe bastato un po’ di buon senso ed evitare il corto circuito con la Federazione”.