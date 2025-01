Lazio, tra poco l'arrivo di Ibrahimovic. Il Bayern ha il contro-riscatto: tutti i dettagli

Arijon Ibrahimovic si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista classe 2005 lo scorso anno in prestito al Frosinone lascerà nuovamente il Bayern Monaco, questa volta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se a fine stagione la società capitolina vorrà riscattarlo, dovrà sborsare nelle casse del club bavarese otto milioni di euro.

Il Bayern, svela 'Sky', mantiene comunque il controllo su Ibrahimovic. Nell'accordo c'è infatti anche un diritto di recompra a favore dell'attuale capolista in Bundesliga già fissato a 20 milioni di euro. Il calciatore è atteso stasera a Roma, domani ci saranno le visite mediche e poi la firma sul contratto.

Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi, che l'anno scorso lo aveva portato a Frosinone in prestito, ha così parlato di Ibrahimovic ai taccuini de Lalaziosiamonoi.it: "Io stravedo per lui. Ho un debole calcistico che non riesco a spiegare a parole. Ha qualità, temperamento, forza e guizzi. Noi abbiamo fatto di tutto per portarlo a Frosinone lo scorso anno e la sua volontà è stata determinante. Dopo una call con noi ce lo siamo ritrovati in Italia per forzare la mano e venire in Serie A. Lo seguivo da tempo, ma i tedeschi inizialmente non volevano cederlo. Poi alla fine siamo arrivati a un accordo grazie soprattutto a lui".

E ancora: "Quando è arrivato non aveva nemmeno la patente. Ha iniziato fortissimo, poi ha avuto un lieve calo dovuto anche alla giovane età. Per la prima volta si trovava lontano da casa in un paese non suo, a metà stagione ha un po' tentennato ma poi si è rimesso nei binari. Si parla di lui bene da sempre e due anni fa era considerato il secondo miglior 2005 d'Europa per farvi capire che tipo di giocatore è".