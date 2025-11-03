Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"

Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la vittoria sul Cagliari: “Contento. Era fondamentale tornare alla vittoria per dare continuità. È stato complicato perché sappiamo che il Cagliari sta ottenendo buoni risultati fuori casa, ma l’abbiamo portata a casa. Mi sento bene. Più giochi meglio stai. Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per giocare dall’inizio”.

Sulla gara ha aggiunto: “A volte ci sta avere momenti della partita nei quali si soffre. L’importante è rimanere compatti e non dare spazi. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo ed è una cosa da migliorare. L’importante è che abbiamo vinto e che abbiamo dato continuità agli ultimi risultati”.