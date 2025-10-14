Lazio, torna il pupillo di Sarri: Vecino ok per la Dea. E spunta un retroscena sul Galatasaray

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: Matias Vecino è pronto a tornare a disposizione dopo due mesi di stop. Il centrocampista uruguaiano, fermo da circa 60 giorni per una lesione di primo grado al flessore, ha finalmente superato i problemi fisici che ne avevano rallentato il recupero, restando ai box ben più del previsto. Ora il giocatore è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e punta al rientro già nel prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri e la dirigenza biancoceleste si aspettano di poter contare su Vecino anche nella successiva sfida con la Juventus. La Lazio, in piena emergenza di uomini e risultati, ha bisogno dell’esperienza e della solidità del centrocampista, considerato da sempre uno dei fedelissimi del tecnico toscano.

Proprio Sarri, nel 2023, fu determinante nel bloccarne la partenza verso il Galatasaray, ritenendolo un elemento chiave per equilibrio e mentalità. In estate, però, le strategie sarebbero potute cambiare: senza le restrizioni di mercato, il club avrebbe forse puntato su un profilo più giovane.

Oggi, però, contano solo le prossime due partite. Vecino è tornato, pronto a dare una mano alla squadra e a rilanciare la sua stagione. Per Sarri, un ritorno che sa di ossigeno puro.