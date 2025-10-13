Vecino pronto al rientro: dopo 60 giorni ai box, la Lazio ha esaurito la pazienza

La Lazio deve fare i conti con una rosa ridotta a causa del blocco del mercato e di conseguenza ogni infortunio è un ostacolo quasi insormontabile a volte, vista la mancanza di alternative. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è pronto a tornare in campo Matias Vecino, rimasto lontano dal terreno di gioco per 60 giorni a causa di una lesione di primo grado a una vecchia cicatrice del flessore.

Solitamente ci vuole un terzo del tempo, ma l'uruguaiano non se la sentiva di rientrare in gruppo. Di conseguenza è intervenuta la società biancoceleste, che ora pretende la sua presenza contro Atalanta e Juventus. Serve il contributo da parte di tutti, specialmente il suo che è uno dei fedelissimi di Sarri e a cui il Comandante non rinuncia volentieri, malgrado avrebbe preferito un profilo più giovane, qualora non ci fosse stato il blocco degli acquisti.

Vecino non è ancora sceso in campo in questo campionato e ciò dimostra quanto sia particolarmente attento a non avere delle ricadute. Il centrocampista ha ormai 34 anni e conosce il suo corpo, ora però si è allenato con i compagni e il tempo a sua disposizione per rimanere ai box è finito. Contro la Dea ci sarà.