Atalanta e Lazio in rosso dopo l’intervallo. Noslin, Vecino e Zalewski…

Oggi alle 11:55
Redazione Footstats

Non c’è riuscita qualche mese fa… ci riproverà nel tardo pomeriggio di domenica. Perché all’Atalanta mancano una vittoria (oppure un pareggio) per fare 50 risultati utili nei match di campionato casalinghi contro la Lazio. I nerazzurri contano, infatti, 23 successi e 26 segni X fra A e B. Insomma, 49 incroci positivi.
La contabilità dei 60 precedenti a Bergamo racconta – come in parte abbiamo già scritto – di 23 affermazioni della Dea, 26 match chiusi in parità, 11 vittorie degli Aquilotti, 82-55 per i nerazzurri sui biancocelesti in fatto di marcature.
Curiosità: in cadetteria rintracciamo 3 faccia a faccia, tutti terminati col punteggio di 1-1.
Restando nella storia di questo incrocio scopriamo che già una volta è stato disputato alla settima giornata di A: 1996/1997, 2-1 con i centri di Lentini al 4’, Inzaghi al 49’, Negro al 75’. Era il 26 ottobre.
La classifica ci dice che l’Atalanta conta 10 punti (2V – 4X – 0P con 11GF e 5GS), la metà dei quali, 5, fatti sul proprio campo (1V – 2X – 0P con 6GF e 3GS). Non va KO dall’ultimo turno dello scorso campionato quando subì un 2-3 a domicilio dal Parma. Lazio che rincorre a quota 7 (2V – 1X – 3P con 10GF e 7GS), ma soltanto 3 in trasferta (1V – 0X – 2P con 3GF e 3GS).
Attenzione: quella biancoceleste è la compagine che, assieme al Genoa, ha perso più punti fra il primo tempo e il fischio finale, meno 4, da 11 a 7. Anche i nerazzurri, tuttavia, si trovano in territorio negativo, mettendo in mostra un più contenuto meno 1, da 11 a 10.
Possibili traguarda personali?
Nicola Zalewski è a 99 gettoni in Serie A, Matias Vecino a 299, Tijjani Noslin a 49. L’atalantino dovrebbe essere in campo fin dall’avvio del match, i laziali nelle probabili formazioni siedono di fianco a mister Sarri.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)
60 incontri disputati
23 vittorie Atalanta
26 pareggi
11 vittorie Lazio
82 gol fatti Atalanta
55 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Lazio 0-0, 28° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Lazio 0-1, 31° giornata 2024/2025

