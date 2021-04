Le formazioni schierate dall'Inter nelle ultime 10 vittorie: 5 intoccabili, il grande escluso è Vidal

L'Inter delle 10 vittorie consecutive, quella che ha dato lo strappo decisivo nella corsa Scudetto, ha una fisionomia e dei concetti tattici ben chiari. Così come dei titolari oramai definiti. A prescindere dal momento e dall'avversario di turno. Handanovi-Skriniar-De Vrij-Bastoni è oramai un ritornello a cui i tifosi sono abituati. I ministri della difesa sono loro e salvo rare eccezioni, per lo più dettate da squalifiche o stop forzati, per gli altri c'è ben poco spazio. Le eccezioni sono Ranocchia col Bologna e Darmian col Parma. Per Kolarov e D'Ambrosio, al netto dei rispettivi infortuni, non c'è stato spazio.

Discorso molto simile a centrocampo: Hakimi e Barella sono i due sempre presenti, sempre dal primo minuto. A sinistra Perisic ha scalzato Young dalle alternanze e si è definitivamente conquistato la maglia da titolare, almeno nelle 8 partite prima dell'infortunio. Con Sassuolo e Bologna si è rivisto l'inglese. In regia Brozovic ha saltato la gara di ieri per squalifica, prima solo quella col Benevento. In entrambi i casi a sostituirlo è stato Christian Eriksen. Proprio il danese è la novità di questa seconda parte di stagione: in questo filotto di 10 partite è stato 7 volte titolare. Chi altro ha trovato spazio? Gagliardini in tre occasioni, mentre il grande assente è Arturo Vidal: il cileno è partito titolare solo due volte, scivolando indietro nelle gerarchie. Anche per colpa dell'infortunio al ginocchio, certo. Ma i motivi tecnico-tattici sono preponderanti nella scelta. Quindi l'attacco: Lukaku c'è sempre e guai a toglierlo. Lautaro quasi, visto che Sanchez si è preso la maglia da titolare in due occasioni. Conte vorrebbe dargli maggior spazio, ma come si fa a separare una coppia gol come la LuLa che in campionato è già a 36 gol totali?

20^ giornata, Inter-Benevento: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku

21^ giornata, Fiorentina-Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez Lukaku

22^ giornata, Inter-Lazio: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozo, Eriksn, Perisic; Lautaro, Lukaku

23^ giornata, Milan-Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku

24^ giornata, Inter-Genoa: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku

25^ giornata, Parma-Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku

26^ giornata, Inter-Atalanta: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku

27^ giornata, Torino-Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku

28^ giornata, Inter-Sassuolo: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

29^ giornata, Bologna-Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku