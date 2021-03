Le pagelle del Bayern - Alaba mancherà tanto. Solito Lewa e sorpresa Choupo-Moting

vedi letture

Nubel 6 - Visto l’ampio vantaggio dall’andata, Flick gli concede minuti ed esperienza. Raramente impegnato, interpreta il ruolo come Neuer e lo fa bene. Può poco sul gol di Parolo

Pavard 6,5 - Dalla sua parte non si passa. Giocate concrete, velocità e acume tattico. Una ulteriore conferma per il francese del Bayern

Boateng 6 - La Lazio prova a pizzicare nei primi 20-25’, ma lui come il resto dei compagni non hanno particolari problemi nella gestione (dal 46’ Sule 6,5 - Imponente è dire poco. Riferimento sui piazzati offensivi, solido in difesa)

Alaba 7 - Solito nomade in mezzo al campo, gioca prima difensore centrale e poi mediano. Sempre e comunque con personalità e qualità, come dimostra l'assist per Choupo-Moting

Hernandez 6 - Lo vedi là a sinistra e inevitabilmente pensi al fratello Theo. Meno velocità e meno intraprendenza offensiva rispetto al milanista, ma forse anche qualche certezza tattica in più

Kimmich 6,5 - Elegante e tatticamente impeccabile. E’ lui che detta tempi e ritmo della squadra, spettacolare nel far partire l’azione del 2-0 (dal 77’ Javi Martinez 5 - E' lui che perde di vista Parolo in occasione del gol biancoceleste)

Goretzka 6,5 - Prende un giallo nel primo tempo e sembra condizionarlo negli interventi. Si vede meno del solito anche se la fisicità è sempre al servizio della squadra e il contributo prezioso. Si guadagna il rigore che sblocca il match (dal 64’ Davies 6 - Alza il baricentro della squadra a sinistra, creando pericoli con la sua velocità supersonica)

Gnabry 5,5 - Il meno pericoloso là davanti nel Bayern. Cerca spesso la giocata individuale ma non sempre gli riesce. Anzi, dopo i 90' non si ricordano sue conclusioni

Muller 6 - Capitano e leader carismatico del Bayern, ha poche occasioni per mettersi in mostra ma partecipa comunque allo sviluppo della manovra (dal 71’ Musiala 6 - Pochi palloni giocati in un momento in cui la partita era già ampiamente finita)

Sané 6,5 - Gioca più al servizio della squadra che altro. Lo si vede ripiegare in fase difensiva, far partire le azioni e rifinire per i compagni. Ma pure calciare, con almeno 2 conclusioni decisamente insidiose

Lewandowski 7 - Quando il pallone arriva fra i suoi piedi hai sempre l’impressione che possa segnare. Lo fa dal dischetto, poi prende un palo prima della sostituzione (dal 70’ Choupo-Moting 7 - Entra e alla prima occasione fa 2-0 da opportunista vero)

Hansi Flick 6,5 - Il Bayern affronta l'impegno con serietà, come dimostra la presenza di quasi tutti i titolari. In campo ai suoi basta viaggiare a velocità di crociera, per trovare anche la seconda vittoria contro la Lazio e il pass per i quarti di finale