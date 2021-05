Le pagelle del Benevento - Caprari non punge, Lapadula ovunque

Montipò 6 - Ounas lo grazia in avvio, poi ci mette i guantoni in un paio di uscite non semplici. Per il resto pomeriggio finalmente tranquillo fino al 94'.

Barba 6 - Parte centrale, chiude da esterno e macina i soliti chilometri sulla fascia.

Glik 5,5 - La cattiveria agonistica non manca mai, sempre pericoloso sulle palle inattive a favore. Ma nel primo tempo Ounas lo lascia sul posto e per poco il Crotone non trova il vantaggio. Stesso discorso nella ripresa, quando è costretto a commettere un brutto fallo che gli costa il giallo. Nel finale Festa si immola su un su colpo di testa.

Depaoli 6 - Deve abdicare per infortunio, un vero peccato perché proprio in quel momento stava giocando bene. (Dal 35’ Tuia 6,5 - Simy lo impensierisce poco, alla lunga gli prende le misure ed è preciso negli anticipi. Nel finale respinge un tiro di Vulic con la gamba, il pallone era indirizzato verso la porta).

Letizia 5,5 - Inevitabilmente non ha la condizione fisica che gli permette di correre avanti e indietro, ma nel momento più difficile della stagione non si tira indietro e risponde presente. Nel finale però si fa anticipare da Simy.

Schiattarella 6 - Stranamente nervoso, si becca prima con Inzaghi e poi con Tello. Ma è evidente che, da capitano e protagonista della storica promozione, senta la gara più di altri. Solite geometrie in cabina di regia, ma spreca due chance interessanti che potevano chiudere prima il match.

Hetemaj 6,5 - È il più propositivo, almeno nei primi 25 minuti. Prima di testa, poi di piede ma la mira non è delle migliori. Si inserisce quanto basta per non dare punti di riferimento.

Ionita 6 - Esce in lacrime, si teme un infortunio serio. (Dal 25’ Improta 6 - Anche oggi ricopre praticamente tutti i ruoli. Parte mezzala, prosegue sottopunta, a tratti è esterno).

Caprari 5,5 - Non arriva alla sufficienza perché si vede poco, soprattutto quando il Crotone resta in dieci ci si aspettava maggior pericolosità nell’uno contro uno. (Dal 46' Dabo 6 - Ordinaria amministrazione).

Insigne 6 - Spazia su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento, a volte poco assistito dai compagni. (Dall'85' Gaich sv).

Lapadula 7 - Per un’ora è il miglior Lapadula della stagione. Gol, assist, dribbling, tanta corsa e il gol del vantaggio che consente di mettere la strada in discesa. Conquista anche l’espulsione con una devastante azione personale.

Inzaghi 5 - Media punti disastrosa nel girone di ritorno, partita giocata male.