Le pagelle del Benevento - Non si salva nessuno, media punti troppo bassa per Inzaghi

vedi letture

Benevento-Verona 0-3

Marcatori: 25'pt Faraoni, 34'pt aut.Foulon, 5'st Lasagna

Benevento

Montipò 5,5 - Quando il portiere è uno dei “meno peggio” dopo uno 0-3 significa che non ha funzionato quasi nulla. Con un miracolo devia la palla sulla traversa e tiene a galla il Benevento, ma non basta. Non irreprensibile sulla rete di Lasagna.

Depaoli 4,5 - Foulon commette una serie di errori sull’out opposto, ma il Verona attacca soprattutto dal suo lato. Serataccia. (Dal 1’st Improta 5,5 - Non era semplice incidere in una gara compromessa già dopo 45 minuti, ci ha messo però tanta buona volontà e sarà presumibilmente titolare a La Spezia).

Glik 5,5 - Ultimo a mollare, prova a metterci una pezza per rimediare agli errori dei compagni di reparto.

Caldirola 5 - Si vede che non è ancora al top della forma, raramente in questi anni in terra sannita si era visto un calciatore così in difficoltà. Una delle prove peggiori, ma avrà modo di rifarsi.

Letizia sv - (Dal 13’pt Foulon 4,5 - Inizia con una diagonale difensiva perfetta, poi si addormenta e favorisce involontariamente il vantaggio ospite prima di gonfiare la rete…sbagliata.Dal 1’st Tuia 5,5 - La squadra è totalmente sbilanciata a caccia della rimonta clamorosa, inevitabilmente la difesa viene esposta a ripartenze pericolosissime. Prova a limitare i danni, molto impreciso palla al piede).

Schiattarella 5,5 - Cerca di mantenere fino alla fine la lucidità necessaria, è l’unico a garantire un minimo di imprevedibilità ad una manovra sin troppo prevedibile. In crescita sul piano atletico.

Hetemaj 5,5 - Corre fino al novantesimo, a tutto campo e senza mai tirare indietro la gamba. Nel finale pecca di generosità, quando prova il cross al posto di calciare a rete.

Ionita 5 - Prestazione anonima dell’ex centrocampista del Cagliari, sempre anticipato e mai nel vivo del gioco.

Sau 4,5 - Ha una grande chance per mettersi in mostra e scalare posizioni nelle gerarchie del mister, ma non è serata nemmeno per lui. Mai al tiro, mai pericoloso, sempre fermato dal diretto marcatore.

Insigne 5 - Anche lui sbaglia tanti passaggi, ma rispetto a Sau almeno prova a scuotere il reparto offensivo dal torpore. Senza successo, però. (Dal 10’st Viola 5,5 - Ci prova su palla inattiva, la barriera devia in corner. Stesso discorso fatto per i compagni: non si poteva chiedere di più sullo 0-3 e con un Verona totalmente padrone del campo).

Lapadula 4,5 - I difensori del Verona fanno un figurone, si fa anticipare con puntualità svizzera e non riesce mai a vedere la porta. Purtroppo per il Benevento non è una novità-(Dal 30’st Gaich sv).

Inzaghi 4,5 - Una sola vittoria negli ultimi due mesi, squadra che subisce un sacco di gol e che non segna quasi mai. Ora il vantaggio sulla zona retrocessione è dimezzato, serve una svolta quanto prima.