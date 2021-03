Le pagelle del Benevento - Prima stoccata di Gaich. Nel secondo tempo la squadra soffre troppo

Spezia-Benevento 1-1

Marcatori: 24’ Gaich, 71’ Verde

Montipò 5,5 - Un intervento decisivo allo scoccare del 45’. Nella ripresa la traversa in due occasioni. Nulla può sul gol di Verde.

Tuia 5,5 - Gyasi gli crea qualche grattacapo a cui mette una pezza come può. Del tridente difensivo è quello che appare più in difficoltà. Ottima però la chiusura su Farias che causa il suo infortunio. (dall’84’ Caldirola sv)

Glik 6 - Un brutto disimpegno a metà primo tempo potrebbe costar caro. Per il resto guida la retroguardia con la solita esperienza nonostante, soprattutto nel secondo tempo, i giocatori dello Spezia spuntino da tutte le parti.

Barba 6 - In coppia con Improta gestisce bene i vari pericoli. Prestazione solida.

Tello 5 - Lo Spezia inizia il match premendo forte dalla sua parte e il colombiano soffre abbastanza quando deve difendere. Tiene botta più per l’impegno che per delle giocate di spicco.

Hetemaj 5,5 - Al finlandese si chiede lotta e questa non manca mai. Ingaggia un duello rusticano con Sena che lo fa penare e non poco. Prova a rincorrere tutti ma con poca lucidità.

Viola 6,5 - Delizioso il tocco che lancia Gaich in occasione del primo gol. Gestisce i tempi di gioco del Benevento sempre con grande lucidità e voglia di verticalizzare. Il suo livello qualitativo è nettamente superiore a quello di tutti i compagni.

Ionita 5,5 - A lui Inzaghi chiede lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. Il pressing dei liguri costringe l’ex Cagliari a prodigarsi più in fase di contenimento che di riproposizione. (dall’84’ Dabo sv)

Improta 6 - Buona la palla al 15’ che Gaich non sfrutta. Corre e si fa sentire in entrambe le fasi di gioco. Tenta anche l’azione personale ma con scarsa fortuna.

Caprari 5,5 - Fastidioso. Si muove su tutto il fronte offensivo. In termini d’incisività negli ultimi metri però risulta abbastanza innocuo. (dal 75’ Sau sv )

Gaich 6,5 - Prima gara da titolare, un tiro in porta e primo gol che arriva dopo neanche un tempo di gioco. Per il resto tanto lavoro sporco a supporto della squadra. (dal 58’ Moncini 5 - Entra per tenere alta il Benevento, ma lo Spezia pressa con continuità e lui non si vede praticamente mai)

All. Inzaghi 5 - Senza Schiattarella e Insigne si presenta al ‘Picco’ con un 3-4-2-1 a supporto dell’argentino Gaich alla prima da titolare. Nel primo tempo gestisce bene il palleggio dello Spezia andando anche in vantaggio su invenzione di Viola. Nella ripresa, però, i padroni di casa accelerano e mettono alle corde i suoi trovando l’1-1. I cambi non incidono in alcun modo e il pareggio finale è un brodino che serve a poco per la lotta salvezza.