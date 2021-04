Le pagelle del Benevento - Viola suona la scossa, troppi errori per Barba. Delude Gaich

vedi letture

LAZIO-BENEVENTO 5-3

Marcatori: 10' aut De Paoli, 21', 90' Immobile, 37' Correa, 45' Sau, 47' aut. Montipò, 64' Viola, 85' Glik

Montipò 6 - Fa tutto Montipò. Una partita incredibile per l'estremo difensore del Benevento, subisce cinque reti ma ipnotizza dal dischetto Immobile e poi si esalta anche sul mancino ravvicinato di Fares.

Depaoli 5,5 - Un bel duello con Fares ma non basta per l'ex Chievo, suo malgrado sblocca il punteggio con l'autorete iniziale poi soffre quando viene puntato su quella fascia anche da Correa. Mezzo voto in più per quel destro da quale nasce il corner che porta al gol di Glik.

Glik 6 - Non a livello del compagno di reparto ma è apparso veramente poco permeabile come tutta la difesa del Benevento sotto gli attacchi dei biancocelesti, si esalta negli assalti finali e sovrasta Acerbi in occasione del terzo gol sannita.

Barba 4,5 - Una partita da dimenticare in fretta per il centrale di Inzaghi, Immobile non è un cliente comoda ma perde nettamente il duello con il centravanti biancoceleste. Lo tiene in gioco nell'azione dell'1-0, se lo perde in marcatura sul 2-0.

Letizia 5,5 - Tanta lotta ad alta velocità con Manuel Lazzari, più impegnato in fase difensiva e ne risente la fase di sovrapposizione. Anche lui soffre quando la Lazio attacca con continuità. (Dal 58' Caldirola 6 - Più impegnato in area avversaria nei tanti assalti finali).

Ionita 6 - Il primo squillo verso la porta di Pepe Reina è il suo, si muove anche molto bene senza palla. Si guadagna il calcio di rigore, poi realizzato da Viola, che riapre la contesa all'Olimpico. (Dal 78' Falqué sv).

Schiattarella 5 - Non riesce a dare ritmo alla manovra del Benevento, un primo tempo appannato per l'ex Livorno. Difficile tenere a bada anche Luis Alberto, si nota la differenza con Viola. (Dal 58' Viola 7 - Il suo ingresso in campo cambia il volto del Benevento, manovra più brillante e tante occasioni create. Segna dagli undici metri e serve l'assist vincente per Glik. Inzaghi non poteva chiedere di più).

Improta 5,5 - Corre, anche tanto, per tutto il corso della sfida ma spesso non basta per fare la differenza. Ci prova nel primo tempo mentre nella ripresa cala alla distanza.

Insigne 6 - L'unico del trio davanti che rimane per tutto il corso della sfida in campo, sfodera una buona prova senza però eccellere. Suo comunque l'assist per il primo gol di Marco Sau.

Sau 6,5 - Regala una speranza al Benevento, un colpo perfetto con il destro quello che accorcia le distanze sul finale di primo tempo. Coordinazione perfetta, poi un infortunio lo costringe ad alzare bandiera bianca. (Dal 46' Dabo 6 - Dà maggior quantità ad un centrocampo apparso troppo leggero nel primo tempo).

Gaich 5 - Ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa in più dalla prestazione del centravanti argentino, in area di rigore avversaria non riesce mai a districarsi dalla marcatura di Acerbi. Prima di lasciare il campo commette anche il fallo da rigore ai danni di Milinkovic-Savic. (Dal 58' Lapadula 6 - Rispetto al compagno sostituito capitalizza l'unica occasione buona ma il VAR annulla).

Filippo Inzaghi 5,5 - Una partita dai due volti per il suo Benevento, nella prima frazione c'è da salvare soltanto il bellissimo gol di Marco Sau. Una squadra che sembrava in piena balia della Lazio ma due mossa mandano in confusione i padroni di casa. Dabo e Viola danno quantità e qualità alla manovra, perché non prima?