Le pagelle del Bologna - Beukema muro, male Skorupski. Ferguson tornato al top

Risultato finale: Bologna-Roma 2-2

Skorupski 5 - Non è sicuramente impeccabile in occasione della conclusione di Saelemaekers, rendendo la sua prestazione insufficiente. Per sua fortuna, ci pensano i compagni di squadra a rimediare al suo errore.

Holm 6 - Lo svedese non si fa distrarre dalle sirene di mercato e trova una prestazione positiva, soprattutto in copertura contro un cliente non semplice. Dall'88' Posch sv -

Beukema 6,5 - Prestazione che ricalca lo standard della sua stagione: attenzione ai massimi livelli e chiusure puntuali. Cerca anche di gestire il possesso palla, aggiungendosi al palleggio dei suoi.

Lucumì 6 - Bravo il centrale in occasione della marcatura a uomo su Dovbyk, a cui non lascia spazio vitale per concludere. Sull'ultima azione della gara, il suo tocco con la mano genera il calcio di rigore che consente alla Roma di pareggiare.

Juan Miranda 5,5 - Nel primo tempo non riesce a rendersi pericoloso, sbagliando spesso l'appoggio negli ultimi trenta metri. Il giallo rimediato non gli regala tranquillità. Migliora nella ripresa.

Freuler 6,5 - La solita diga a centrocampo: ingaggia un duello molto interessante, a tutto campo, con Konè, annulandolo nella sua zona di competenza.

Ferguson 7 - Arretra inizialmente il suo baricentro per posizionarsi in mediana. Si sacrifica molto e si vede poco negli ultimi metri. Si prende la responsabilità dal dischetto ed è glaciale contro Svilar.

Ndoye 5,5 - Prestazione sicuramente non positiva per lo svizzero che, nel primo tempo, non trova le idee giuste per affondare. Trova però l'appoggio ad Odgaard nell'azione che porta poi Dallinga al gol. Dal 68' Orsolini 5,5 - Entra con tanta volontà. Spesso risulta egoista in alcune scelte, non riesce ad avere lucidità in occasione delle azioni offensive in contropiede.

Odgaard 6,5 - Interessanti alcuni spunti tentati a ridosso dell'area di rigore, cerca sempre di spaziare nella sua zona di competenza. Suo l'assist per il pareggio di Dallinga.

Dominguez 6,5 - Il talento argentino è in fiducia e lo mostra con giocate semplici ed efficaci. Sembra avere energia in più, tanti strappi che consentono al Bologna di ripartire spesso in contropiede. Dall'88' Iling Jr sv -

Dallinga 6,5 - Vince, quasi a sorpresa, il ballottaggio con Castro. Lotta contro i centrali della Roma ma non ha vita facile. Trova la via del gol anche con un pizzico di fortuna, facendo partire la rimonta dei suoi. Dal 78' Castro 6 - Fa il suo nei 20 minuti in campo e tiene in avanti il baricentro della sua squadra, portando via i difensori.

Vincenzo Italiano 6,5 - Le due scelte più sorprendenti, Ferguson in mediana e Dallinga in avanti, risultano decisive ai fini del risultato, comunque positivo nonostante la beffa finale.