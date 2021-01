Le pagelle del Cagliari - Cragno è un muro, disattenzione fatale di Sottil nel recupero

Cragno 7,5 - Ormai non è più una sorpresa, è una certezza. Due super parate nel primo tempo, decisive come un gol. Si ripete ad inizio ripresa, con un intervento spettacolare sulla linea. Battuto solo da Boga in pieno recupero, il migliore in campo del Cagliari per distacco.

Zappa 6 - Davanti ha un cliente scomodo come Boga e tutto sommato se la cava bene. (Dal 72' Walukiewicz S.V)

Ceppitelli 6,5 - Non era facile arginare giocatori come Caputo e Djuricic, ma il centrale del Cagliari ci riesce alla grande.

Godin 6 - Solita prestazione di esperienza per l'ex Atletico Madrid.

Lykogiannīs 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia. Dalla sua parte il Cagliari riesce a sfondare con maggior regolarità. (Dall'82' Tripaldelli S.V)

Marin 6,5 - Un po' in ombra per oltre un'ora di gara, poi tira fuori dal cilindro un assist perfetto per la testa di Joao Pedro.

Oliva 6 - Al centro di mille voci di mercato, gioca titolare e disputa una buona prestazione, segno evidente che non è distratto dai rumors.

Deiola 5,5 - Pomeriggio complicato per il centrocampo dei sardi, costretti agli straordinari per arginare le folate di Boga e compagni. Il numero 27 non brilla particolarmente, poi è costretto ad uscire dopo aver subito un duro colpo. (Dal 64' Sottil 5,5 - Croce e delizia: dà il via all'azione del gol di Joao Pedro, poi nel recupero perde Boga e il Sassuolo pareggia.)

Nainggolan 6,5 - Quando si accende il belga, si accende su tutto il Cagliari. Fa da raccordo fra centrocampo e attacco ed è prezioso anche in fase di coperture. La sua conclusione, al termine del primo tempo, si stampa sul palo.

João Pedro 7 - Al posto giusto, al momento giusto. Fino al gol aveva faticato molto, poi però sfrutta alla grande l'assist perfetto di Marin e segna una rete di vitale importanza.

Simeone 5 - Finisce nella morsa dei difensori del Sassuolo e non riesce mai a rendersi pericoloso. Prestazione decisamente negativa del Cholito.(Dal 64' Pavoletti 6 - Più vivo rispetto al Cholito, mette in apprensione i centrali del Sassuolo quando stacca di testa sulle palle alte)

Eusebio Di Francesco 6 - Alla fine è arrivato un pareggio, ma per come è arrivato il rammarico è grande. Le scelte di sono rivelate giuste, sia nella formazione titolare, che nei cambi. Non a caso, poco dopo l'ingresso di Sottil è arrivato il gol di Joao Pedro. Nel recupero però la disattenzione dello stesso Sottil è stata fatale. Dopo tanti ko, un pareggio è comunque un risultato importante, anche visto l'avversario.