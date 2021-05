Le pagelle del Cagliari - Godin in versione Madrid, Nandez garibaldino. Joao Pedro fluttua

Risultato: Milan - Cagliari 0-0

Cragno 6,5 - C’è sul destro di Saelemaekers centrale ma molto potente. Sul quello successivo, e ancor di più sul bolide targato Calabria, soffia. Più si avanza nel match, meno è impegnato: ok quando Calhanoglu lo risveglia.

Ceppitelli 6,5 - Colleziona interventi in serie sul prato di San Siro, contribuendo a dare grandi sicurezze al proprio reparto arretrato. Di errori se ne contano pochi, o nessuno. Fuori nel finale (dall’87’ Klavan s.v.).

Godin 7 - Sarà che in quanto ex interista avrà sentito aria di derby, ma questa sera veste i panni del grande generale, rispolverando un’antica forma, di madrilena memoria. Va pure vicino al gol.

Carboni 6 - Dei tre dietro è quello che concede un pelo di più agli avversari. D’altronde la carta d’identità, specie per quel ruolo, ha il suo peso. Nel complesso comunque regge bene (dall’88’ Rugani s.v.).

Nandez 6,5 - Assetto garibaldino come da tradizione: in un primo tempo di proposta offensiva non esaltante, l’uruguaiano è il più propositivo per distacco. Quando gli altri iniziano a salire, lui si defila ma sempre correndo.

Marin 6 - Tra i fattori che hanno portato alla rimonta targata Semplici c’è stato anche un suo maggior coinvolgimento e la crescita delle sue prestazioni. Oggi raccoglie una sufficienza piena (dal 78’ Duncan s.v.)

Deiola 6 - Cuore sardo, è uno dei volti di questa salvezza del Cagliari che a un tratto sembrava insperata. Offre la sua quantità sull’altare dell’equilibrio fino all’ultima goccia d’energia che ha (dall’87’ Asamoah s.v.).

Lykogiannis 6 - Il greco è uno di quei laterali che, se possibile, amano avere facoltà di spinta. Stasera, con Calabria prima e Dalot poi, preferisce rimanere più coperto e badare al sodo. Lo fa efficacemente.

Nainggolan 6 - Applicazione costante, in entrambe le fasi cerca di accendere la luce ai suoi compagni. La sua energia è stata una delle fonti cui si è aggrappato il Cagliari per rimontare nella seconda parte.

Joao Pedro 6,5 - Il brasiliano fluttua in una posizione ibrida: non è né trequartista né attaccante, ma fa bene le cose migliori di entrambi i ruoli. Offre un pallone al bacio per Pavoletti, che però non sfrutta.

Pavoletti 5,5 - Ci mette un po’ ad entrare in partita, spunta quando i suoi iniziano a fare sul serio e ha un goloso pallone per allungare il suo record nella specialità aerea. Non lo sfrutta, sbattendo su Donnarumma (dal 78’ Cerri s.v.).

Allenatore: Semplici 6,5 - Si presenta a San Siro con la salvezza già in tasca e la certezza che il suo miracolo sia stato già fatto, a prescindere da stasera. Non gli basta però, vuole la conferma del campo e la ottiene: il Cagliari ci mette un po’ a giocare come vorrebbe, quando lo fa manda in imbarazzo il Milan per quanto difende bene. Se hanno fatto festa prima, non s’è visto.