Le pagelle del Genoa - Scamacca-Shomurodov: il gol viene dalla panchina, la difesa non rischia

vedi letture

Perin 6 - Rischia poco sulle conclusioni dello Spezia su cui si fa trovare pronto. Sempre molto attento sulle uscite, dà sicurezza al reparto difensivo.

Masiello 6,5 - Riesce bene a rispedire al mittente le offensive avversarie intervenendo sempre al momento giusto senza rischiare mai nulla. Prestazione di sostanza, quelle di cui ha bisogno il suo Genoa.

Biraschi 6,5 - Ballardini lo schiera al centro della difesa al posto dello squalificato Radovanovic. Si francobolla a Nzola seguendolo in ogni punto del campo.

Criscito 6,5 - Provvidenziale su Gyasi al quarto d’ora del primo tempo. Fa valere la sua esperienza con interventi decisi riservando all’avversario di turno un trattamento non sempre ortodosso.

Goldaniga 6 - Riproposto esterno dopo la manciata di minuti del match contro il Benevento. Potrebbe essere molto superiore il suo contributo sulla sua corsia di competenza. In difesa non rischia moltissimo.

Pjaca 5,5 - La sua presenza dal primo minuto aveva fatto pensare ad un cambio di modulo e invece l’attaccante croato gioca sulla linea dei centrocampisti. Si impegna anche se non è il suo ruolo e si vede (Dal 65’ Behrami 6 - Fa densità in mezzo al campo arginando le offensive avversarie.).

Badelj 6,5 - Fa valere il suo fisico contro i palleggiatori spezzini. Mantiene sempre il ritmo alto facendosi vedere anche in fase di appoggio all’azione offensiva della sua squadra come in occasione del suggerimento millimetrico che Zappacosta spreca.

Strootman 6,5 - Pressa alto i portatori di palla aquilotti mettendoci il solito dinamismo. Buono il suo apporto nella fase difensiva, si sgancia anche per aiutare le punte rossoblu. Perfetto il lancio per il 2-0 di Strootman (Dal 91’ Cassata sv).

Zappacosta 6,5 - Spinge molto sulla corsia di sinistra. Dai suoi piedi nascono sempre dei pericoli per la difesa spezzina. Sfiora il gran gol sul finire di prima frazione di gara calciando alto al volo su assist di Baldelj. Da una sua discesa e successiva conclusione nasce il gol di Scamacca.

Pandev 6 - Quando c’è lui in area di rigore non bisogna mai sbagliare. Il gol lo avrebbe anche realizzato sfruttando una respinta corta di Provedel ma il VAR annulla per un tocco sul portiere ospite di Destro (Dal 55’ Scamacca 7 - Entra e spacca a partita facendosi trovare pronto al posto giusto per ribadire in rete una respinta di Provedel).

Destro 5,5 - Sua la prima occasione del match ma colpisce di testa alto. Incespica sul pallone dopo averlo soffiato a Provedel divorandosi il vantaggio. Suo il tocco sul portiere spezzino in occasione del gol annullato di Pandev giudicato falloso dal VAR (Dal 65’ Shomurodov 7 - Chiude la partita in contropiede superando in velocità Erlic e battendo Provedel per il 2-0 finale).

Ballardini 6,5 - La partita è molto importante, i punti in palio anche. Il Genoa combatte con le unghie e con i denti per arrivare al risultato finale. I cambi convincono e consegnano tre punti importanti al Grifone.