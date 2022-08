Le pagelle del Milan - Maignan è provvidenziale, ottimo ritorno di Kjaer. Male l'attacco

SASSUOLO-MILAN 0-0

Maignan 7 - Provvidenziale su Berardi, evita che la partita prenda una brutta piega.

Florenzi 5.5 - Concorso di colpa in occasione del rigore su Kyriakopoulos. Prova a spingere, non trova spesso l'intesa con Saelemaekers. Si fa male nei minuti finali di gara.

Kjaer 6.5 - 272 giorni dopo, il vichingo torna a comandare la difesa. Esordio tutto sommato morbido, non è mai in affanno. Dall'80' Kalulu sv.

Tomori 6 - Si rivede la cerniera difensiva composta dall'inglese più Kjaer. Prova sicura e come il compagno di reparto non è mai messo in difficoltà.

Théo Hernandez 5.5 - Pochi affondi, causa l'infortunio di Berardi e, già ammonito, rischia grosso nell'occasione.

Bennacer 6.5 - Testa alta, pallone incollato ai piedi, dice la sua anche in fase di recupero. È il collante fra difesa e attacco.

Pobega 6 - Giornata speciale per il ragazzo di Trieste, cresciuto nel settore giovanile rossonero e per la prima volta titolare. Dopo pochi minuti ha una palla gol ma nel complesso non è chiamato spesso in causa: pochi i palloni toccati. Dal 57' Tonali 6 - Entra bene in partita, non sbaglia un tocco e costringe anche gli avversari alle maniere dure per fermarlo.

Saelemaekers 5 - Procura un calcio di rigore, macchiando la prestazione e aggravando la sua posizione nel balottaggio con Messias per la titolarità della fascia destra. Dal 57' Messias 5.5 - Aggiunge più qualità ma allo stesso tempo perde molti palloni.

Brahim Diaz 5 - Opaco come a Bergamo, forse anche di più. Mai un vero spunto, ha giusto un'occasione da gol mal sfruttata. Dal 57' De Ketelaere 5.5 - Grandi aspettative nei confronti del belga, chiamato a far svoltare la partita. Non ci riesce e, anzi, viene poco coinvolto.

Leao 5.5 - Qualche sgasata ma senza mai seminare gli avversari. I compagni lo cercano spesso e più il tempo passa e più cerca di risolvere la partita da solo, con scarsi risultati.

Giroud 5.5 - Tre mesi fa in questo stadio segnava le due reti che spianavano la strada verso il 19° scudetto, stavolta non è quasi mai chiamato in causa. Poche palle giocabili, una sola conclusione che non centra nemmeno la porta. Dal 73' Adli sv.

Allenatore Stefano Pioli 5.5 - Tanto possesso palla, ma alla fine della fiera sterile. Consigli di fatto non è mai impegnato e i cambi non cambiano l'inerzia della partita. Serve tutt'altra musica al derby.