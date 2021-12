Le pagelle del Milan - Meno male che Ibra c'è. Male la coppia Bennacer-Bakayoko

vedi letture

Risultato finale: Udinese-Milan 1-0

Maignan 6 - Per poco non compie un miracolo su Beto in occasione del gol. Il portoghese qualche brivido glielo provoca anche col prosieguo del match, ma di pericoli veri e propri non ne corre.

Florenzi 6 - Vince il ballottaggio con Kalulu e la sua prestazione personale è positiva. Supporta la fase offensiva senza mai soffrire in quella di copertura.

Tomori 6 - Cicca il pallone su cui Beto si avventa per l’1-0. Dopo questo episodio, però, propone l’ennesima prestazione solida. Preciso.

Romagnoli 5,5 - Deulofeu si muove molto e rende la serata non propriamente semplice. Non regala quelle sicurezze che la fascia da capitano dovrebbe prevedere.

Theo Hernandez 5,5 - Come al solito è il difensore che ha maggiore licenza di offendere. Di spazio in profondità, però, l’Udinese ne lascia davvero poco.

Bakayoko 5 - Perde il pallone da cui nasce il vantaggio dei friulani. Non trova mai le misure per giocare e Pioli lo sostituisce nell’intervallo. Dal 46’ Tonali 6 - Nettamente meglio del compagno di cui ha preso il posto. Rispetto alla passata stagione è un titolare irrinunciabile per i rossoneri.

Bennacer 5 - Schierato al posto di Kessie in cabina di regia e la gara inizia con un errore che da il via al gol dell’Udinese. Prestazione opaca. Dal 46’ - Kessie 6 - Quando c’è lui la mediana del Milan acquista in personalità e forza. Chiude e imposta sempre in modo positivo.

Saelemaekers 5,5 - Cerca il dialogo spesso con Florenzi sulla sua corsia e Ibra in avanti. Nella ripresa trasloca a sinistra, ma continua a non essere incisivo. Dal 67’ Castillejo 6 - Con il suo spunto tenta di scombinare i piani difensivi bianconeri. I colossi della retroguardia bianconera non soffrono granché. Ha il merito di mettere in area il pallone da cui nasce l’1-1 di Ibra.

Brahim Diaz 5,5 - Tenta spesso di duettare con Ibra, ma la serata è quella che è. Nella ripresa butta alle ortiche un cioccolatino scartato da Messias. Poco ispirato. Dall’80’ Maldini sv.

Krunic 4,5 - Mai in partita. La pressione dell’Udinese lo schiaccia impedendogli di trovare tempi e spazi per giocare. Dal 46’ Messias 6- Si prende la fascia destra a piede invertito e diventa subito il più pericoloso del Diavolo. Quando entra Castillejo va al centro della trequarti e finisce inghiottito dalla densità proposta dall’Udinese.

Ibrahimovic 7 - L’unica iniziativa pericolosa della prima frazione del Milan porta la sua firma. Nella ripresa sfiora il pareggio con una torsione di testa pressoché impossibile. Al 91’ poi mette dentro un pallone fondamentale per la classifica. Se il Milan tira dentro lo specchio è solo e soltanto merito suo.

Stefano Pioli 5,5 - Sbaglia la coppia di centrali di centrocampo e la squadra soffre. I cambi ad inizio ripresa modificano il volto della squadra che propone un buon volume di gioco, ma senza creare grossi pericolosi alla retroguardia friulana. La batteria di trequartisti alla Dacia Arena non funziona, con il solo Messias che si dimostra un pericolo costante. Ibra? Meno male che c’è.