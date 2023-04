Le pagelle del Monza - Di Gregorio da urlo, Pessina gioca da leader. Caldirola ex senza pietà

Risultato finale: Inter-Monza 0-1

MONZA

Di Gregorio 7,5 - Serata speciale per lui che è un prodotto del settore giovanile nerazzurro, si esalta con il riflesso salva-risultato su Correa. Non pago, concede pure il bis con Lukaku. Insuperabile.

Izzo 6,5 - Esce alto in pressione su Correa, tempestivo nelle chiusure: provvidenziale quella per tamponare l'inserimento di Gosens. Prende il tempo a Darmian sfiorando la rete. Dall'85' Marlon sv

Mari 6,5 - Molto attento in marcatura: evita accuratamente di concedere l'appoggio a Lukaku, impedendogli di mettere nel mirino la porta. Si fa vedere anche in avanti.

Caldirola 7 - Ex senza pietà, dopo il colpo di testa della gara d'andata sporcato da Dumfries si ripete. Stavolta la rete è tutta sua e porta in dote un successo storico.

Ciurria 6,5 - Meno effervescente del solito nelle iniziative offensive, però il suo onesto contributo in termini di dinamismo lo offre sempre. E poi calcia meravigliosamente l'angolo del gol.

Pessina 7 - Ragioniere in campo, gioca con la calcolatrice in mano anche se scherza con il fuoco quando perde un brutto pallone in uscita. Si fa perdonare subito con la gran palla non sfruttata da Mota. Prestazione totale, da vero leader.

Rovella 6,5 - Gestisce i giri del motore, gioca una quantità incredibile di palloni smarcandosi al momento giusto per legare il gioco. Dal 59' Machin 6,5 - Ci mette corsa e tanta intensità.

Carlos Augusto 6,5 - Non teme le sgasate di Dumfries, del quale riesce a tenere il passo. Se ne sta sempre molto alto per costringerlo a stare sulla difensiva. Pronto per una big.

Sensi 6 - Trequartista di movimento, si alza e si abbassa col colpito di schermare. Tanto talentuoso, quanto fragile: la sua partita dura meno di mezz'ora. Dal 29' Caprari 6 - Entra con la voglia di spaccare il mondo per risalire nelle gerarchie interne.

Colpani 6,5 - La rete di Udine gli è valsa la conferma sulla trequarti, in realtà gioca molto largo quasi da esterno per sfruttare la progressione nelle ripartenze in campo aperto. Dal 59' Birindelli 6 - Prende possesso della fascia destra, si perde Lautaro senza pagare pegno.

Mota Carvalho 6 - Preferito a Petagna per attaccare meglio la profondità, esegue gli ordini anche se sbaglia parecchio sul piano tecnico: spara a salve davanti a Onana. Dall'85' Valoti sv

Raffaele Palladino 7,5 - Non si può dire certo che la sua squadra difetti di personalità, indispensabile per palleggiare e ripartire adattandosi alla perfezione ai diversi momenti di una partita così complessa. La vittoria a San Siro è come una laurea con 110 e lode da matricola, la ciliegina sulla torta dopo aver già superato tanti esami difficili nel percorso.